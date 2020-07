Kungs ist musikalisch wieder da

Kungs ist wieder zurück! Der französische Musikproduzent bringt gestern (03.07.) nach einiger Pause seine neueste Single „Dopamine“ heraus.

Wie „Universal Music“ berichtet, handelt es sich bei diesem Track um eine Wohlfühl-Sommerhymne, auf dem Kungs alles reflektiert, was er in den letzten Jahren erlebt hat. Laut dem Plattenlabel ist „Dopamine“ ein erster Vorgeschmack darauf, was demnächst noch alles von dem Musiker kommen wird.

Kungs‘ Debütalbum „Layers“ ist übrigens schon einige Jahre her. Es kam 2016 heraus.

Foto: (c) Universal Music