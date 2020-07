Kygo veröffentlicht Remix mit Tina Turner

Eigentlich ist Tina Turner in Rente, doch so ganz kann die 80-Jährige nicht auf Musik verzichten. Am kommenden Freitag (17.07.) bringt Kygo einen Remix ihres Hits „What´s Love Got To Do With It“ von 1984 heraus.

Der Musikproduzent kündigte auf Twitter an: „Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Freitag eine Zusammenarbeit mit Tina Turner veröffentliche! ‚What’s Love Got To Do With It‘ ist einer meiner absoluten Lieblingssongs und es fühlt sich surreal an, die Gelegenheit zu bekommen, mit solch einer legendären Künstlerin zu arbeiten! Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es alle hört.“

„What´s Love Got To Do With It“ wurde übrigens 1984 als „Song of the Year“, „Record of the Year“ und als „Best Female Pop Vocal Performance“ ausgezeichnet.

Foto: (c) Sony Music / Olav Stubberud