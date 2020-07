Lana Del Rey: Gedichtband und gesprochenes Wort-Album

Das Erscheinungsdatum für Lana Del Reys Gedichtband und gesprochenem Wort-Album „Violent Bent Backwards over the Grass“ steht fest. Das literarische Werk ist ab dem 29. September zu haben, die Platte bereits am 28. Juli, berichtet „The Fader“. Für das Album hat die Sängerin vierzehn Gedichte ausgewählt und eingesprochen, die im Hintergrund mit Musik von Jack Antonoff untermalt wurden.

Auf Del Reys Webseite heißt es dazu: „‘Violet Bent Backwards over the Grass‘ ist das Titelgedicht des Buches und das erste Gedicht von vielen, das ich geschrieben habe. Einige davon sind mir in ihrer Gesamtheit eingefallen, die ich erst diktiert und dann abgetippt habe, und einige, bei denen ich jedes Wort mühsam auseinandergenommen habe, um das perfekte Gedicht zu verfassen. Sie sind eklektisch und ehrlich und versuchen nicht, etwas anderes zu sein als das, was sie sind, und aus diesem Grund bin ich stolz auf sie, vor allem weil die Stimmung, in der sie geschrieben wurden, sehr authentisch war.“

Die CD- und Vinyl-Ausgabe des Albums gibt es übrigens erst ab dem 02. Oktober.

Foto: (c) Landmark / PR Photos