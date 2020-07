Lebenszeichen von Camila Cabello

Camila Cabello hat sich mal wieder via „Instagram“ gemeldet. Die Sängerin hat sich in den letzten Wochen eher ruhig in den sozialen Medien verhalten und jetzt erklärte sie auch warum.

Cabello schrieb: „Hallo, ich vermisse euch! Ich bin nicht gut darin, etwas in den sozialen Medien zu posten, ich weiß das. Ich habe stattdessen viel Zeit damit verbracht, präsent zu sein, bei meiner Familie und meinen Hunden zu sein, Klavier- und Gitarrenunterricht zu nehmen, Songs zu schreiben, Ideen umzusetzen, Musik zu hören, zu meditieren, in diesen verrückten Zeiten Ruhe zu finden, zu lesen, Kochshows anzuschauen. Aber ich wollte nur kurz sagen, dass ich euch liebe und dass ihr euch um euch kümmern sollt. Haltet heute nach Freude und Frieden Ausschau, denn das Leben beginnt jetzt. Nicht morgen, nicht gestern. Ich werde etwas Zeit mit meinen Großeltern verbringen! Liebe und vermiss euch!“

Gitarrenunterricht bekommt Camila Cabello übrigens von keinem Geringeren als ihrem Schatz Shawn Mendes.

Foto: (c) PR Photos