Lena Gercke: Baby ist da!

Bereits am 06. Juli ist Lena Gercke zum ersten Mal Mutter geworden.

Jetzt postete Dustin Schöne, der Papa der kleinen Zoe, ein aktuelles Baby-Foto in seiner „Instagram“-Story. Auf dem Bild ist der stolze Papa zu sehen, wie er in Jogginghose und T-Shirt das Baby um den Bauch geschnallt trägt. Dazu schrieb der 32-Jährige kurz und knapp: „neues Level“. Dazu postete er ein Babyfläschchen-Emoji. Dass seine Tochter am selben Tag Geburtstag hat, wie er, ist ein schöner Zufall und macht den Filmregisseur noch glücklicher.

Am 10. Juli hatte Lena Gercke die Geburt ihrer Tochter via „Instagram“ verkündet. Sie schrieb: „Drei sind eine Familie. Willkommen auf der Welt, kleine Zoe. Keine Worte können beschreiben, wie dankbar wir sind.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos