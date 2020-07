Lenny Kravitz kündigt Memoiren an

Im Oktober sollen die Memoiren von Lenny Kravitz erscheinen, unter dem Namen „Let Love Rule“, wie auch sein erstes Album hieß. Wie „Bang Showbiz“ berichtet, beschreibt der Musiker darin seine Kindheit und seine musikalischen Anfänge im Detail. In einem Statement schrieb der 56-Jährige: „Der Schreibprozess der Autobiografie war eine wunderschöne und interessante Erfahrung. Diese Reise, voller Abenteuer, war nötig, um mich selbst und meine Stimme zu finden. Durch diese Erfahrung war Liebe die Kraft, die den Weg geebnet hat und Liebe wurde zu meiner Message.“

Weiter führte er fort: „Es ist die Geschichte eines unglaublich kreativen Kindes, das trotz Problemen in der Schule und extremer Spannung zuhause eine Rettung in der Musik findet. In einem blitzschneller Kapitel nach dem anderen sehen wir Kravitz als Musiker wachsen und zum Meister-Songwriter, Produzenten und Performer werden.“

Das erste Album „Let Love Rule“ von Lenny Kravitz ist übrigens am 19. September 1989 erschienen.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos