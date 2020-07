Lewis Capaldi: „Meine Bauchmuskeln werden glitzern“

Die einen haben während des Corona-Lockdowns neue sportliche Hobbys für sich entdeckt, die anderen saßen die Zeit lieber auf der Couch. So hat es auch Lewis Capaldi am Anfang gemacht. Er soll laut der „Bizarre“-Kolumne der „The Sun“-Zeitung einem amerikanischen Radiosender erklärt haben: „Ich habe sieben Kilogramm zugenommen. Ich habe Hüftspeck bekommen. Das ist okay. Es ist eine Pandemie, Baby. Ich war mit untätigen Händen zu Hause, wie alle anderen auch.“

Doch der 23-Jährige hatte genug vom Nichtstun und arbeitet wieder an seinem Körper und an neuer Musik. Er erzählt: „Ich habe zwei Dinge getan. Für meinen süßen Hintern mache ich Kniebeugen. (…) Und ich schreibe an neuer Musik und es läuft ganz gut.“ Der Sänger ist zuversichtlich, dass mit seinem neuen Spinning-Rad die Pfunde ganz schnell purzeln werden: „Wenn ich mit dem Quarantänetraining fertig bin und wir wieder alle draußen sind, werde ich die ganze Zeit in Babyöl getränkt ohne Oberteil herumlaufen. Meine Bauchmuskeln werden glitzern.“

Lewis Capaldi ist übrigens über beide Ohren verliebt und schreibt Songs über seine neue Freundin Catherine Halliday.

Foto: (c) Landmark / PR Photos