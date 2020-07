Lewis Capaldi: Soll der Begriff „sexy“ verboten werden?

Fühlt es sich unangenehm an, als sexy bezeichnet zu werden? Kommt wohl stark darauf an, wer es zu einem sagt.

Die britische Talkshow „Loose Women“ widmete sich dem Thema und stellte folgende Frage in den Raum: „Sollte der Begriff ‚sexy‘ verboten werden?“ Lewis Capaldi hat dazu eine klare Meinung. In einem Clip in seiner „Instagram“-Story, sagt er klipp und klar – und auch ein bisschen irritiert: „Nein?!“

Kein Wunder, schließlich erwägt der Musiker eine Zweitkarriere als Stripper, weswegen er auch eisern an einem Waschbrettbauch arbeitet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos