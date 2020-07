Lewis Capaldi: Versteigerung für den guten Zweck

Sich so anziehen wie Lewis Capaldi ist jetzt möglich. Der Sänger versteigert auf „eBay“ seinen Jogginganzug von Fred Perry, den er in seinem Lockdown-Video für seinen Hit „Before You Go“ trug, für den guten Zweck. Die Einnahmen gehen an die Suizidpräventions-Organisation „Calm“.

Capaldi selbst sagte laut „contactmusic.com“ dazu: „Ich denke, es ist jetzt mehr denn je wichtiger, dass wir zusammenkommen und kleine Unternehmen unterstützen. Das ist der Grund, warum ich eines der Oberteile, das ich im ‚Before You Go‘-Video trage, versteigere.“

Den Song „Before You Go“ hat Lewis Capaldi übrigens über den Selbstmord seiner Tante geschrieben.

Foto: (c) PR Photos