Liam Gallagher spionierte „The Stone Roses” mit Mähdrescher nach

Liam Gallagher hat während seiner Zeit bei „Oasis“ keine Mühen gespart, um seine Rivalen auszuspionieren. Die Band stand damals nämlich im ständigen Wettstreit mit „The Stone Roses“, berichtet der Rocker gegenüber „BBC 4“.

Er erzählte: „Ich fragte: ‚Was planen sie?‘ Da sie seit drei Jahren nichts getan hatten. Ich stieg auf einen Mähdrescher auf (…) und los ging es mit den großen Scheinwerfern an. Es sah total bescheuert aus. Wir sind in die Straße [wo die Rockfield Studios liegen] eingebogen, schalteten die Lichter aus. (…) Wir konnten Bassspiel und Drums hören. Wir wurden erwischt, gingen hinein und unterhielten uns. (…) Am nächsten Abend kamen sie mit einem Traktor vorbei.“

Beide Bands hatten in den Rockfield Studios 1993 ihre Alben aufgenommen.

Foto: (c) Warner Music