Liam Neeson wütet gegen Trump: „Widerliches Gräuel von einem Mann

Liam Neeson hält so ganz und gar nichts von Donald Trump.

In einem Interview mit dem „Express“ sagte der Hollywood-Star auf die aktuelle politische Lage in den USA angesprochen: „Es wäre hilfreich, wenn wir eine Führungskraft hätten. Stattdessen haben wir dieses unfähige, widerliche Gräuel von einem Mann und sein Kabinett von Arschkriechern.“ Wissend, damit eine heftige Aussage getroffen zu haben, schob Neeson hinterher: „Sie können mich damit zitieren, so oft Sie wollen.“

Liam Neeson wurde 1952 in Nordirland geboren, er besitzt aber neben der britischen und irischen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und lebt schon seit Langem bei New York.

