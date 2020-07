Ein seltenes Live-Album von Johnny Cash kommt heraus. Der Titel: „A Night To Remember“. Erscheinungsdatum: 31. Juli. Laut „contactmusic.com“ hat das Label „Third Man Records“ dementsprechende Pläne verlauten lassen. Demnach wurde die Live-Platte 1973 beim Auftritt von Cash im Ahmanson Theater in Los Angeles aufgenommen. Die Live-DVD zeigt zudem Gastauftritte von June Carter Cash und Carl Perkins.

Hier die Tracklist:

1. Big River

2. Sunday Morning Coming Down

3. The City Of New Orleans

4. Ballad Of Barbara

5. A Boy Named Sue

6. Going To Memphis

7. That Silver Haired Daddy Of Mine – with Carl Perkins

8. Medley: Hey Porter/ Folsom Prison Blues/ Wreck Of The Old 97/Orange Blossom Special

9. I Walk The Line

10. Jackson – with June Carter Cash

11. If I Were A Carpenter – with June Carter Cash

12. Help Me Make It Through The Night

13. Help Me with June Carter Cash & Larry Gatlin

14. Lord, Is It I?/The Last Supper

15. If I Had A Hammer with June Carter Cash

17. Daddy Sang Bass with June Carter Cash & Carl Perkins

16. Will The Circle Be Unbroken with June Carter Cash & Carl Perkins

18. Folsom Prison Blues (outro)

