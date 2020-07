Lotte: „Keiner weiß, wie es weitergeht“

Seit zwei Wochen ist Lottes neue Single „Mehr davon“ (19.06.) draußen.

Der Track passe gut in die jetzige Corona-Zeit, erklärte die Singer-Songwriterin vorgestern (01.07.) im „ZDF-Morgenmagazin“. Sie sagte: „Ich glaube, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Gerade für uns Musiker ist es total offen. Ganz viele betreiben super viel Selbstfindung und schauen einfach: Was kann noch kommen? Wenn die Normalität zurückkommt: In welche Normalität will ich vielleicht gar nicht zurückgehen, sondern andere Dinge ausprobieren? Mehr aus meinem Leben machen. Mehr von mir haben. Mehr davon.“

Im November und Dezember will Lotte übrigens auf Tour gehen. Die besteht bei ihr aber nicht aus Sex, Drugs & Rock’n’Roll.

