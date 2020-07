Vom Land an die See! Lotte verbringt aktuell ein paar idyllische Tage in Nordfriesland. Und was macht sie da so? Sie schlägt sich mit dem Wind herum. Und isst.

Via „Instagram“ postete die Sängerin ein Bild von sich mit der Aufschrift: „Hab jetzt n Fischbrötchen und ein Stirnband.“ Joris findet: „Gute Kombi“. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Lotte fremdelt manchmal übrigens mit dem Großstadt-Leben.

Foto: (c) Sony Music / Kai Marks