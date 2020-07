Lotte: „Neue Single passt gut in Corona-Zeit“

Vor knapp zwei Wochen hat Lotte ihre neue Single „Mehr davon“ (19.06.) veröffentlicht.

Im „ZDF-Morgenmagazin“ sagte die Singer-Songwriterin gestern (01.07.) darüber: „Meine neue Single soll davon handeln, neugierig sich selbst gegenüber zu bleiben, immer wieder zu schauen: ‚Was will ich im Leben? Wohin will ich? Welche Träume sind noch unverwirklicht?‘ Das passt ganz gut in die Zeit gerade.“

„Mehr davon“ lautet übrigens nicht nur der Titel von Lottes neuer Single, sondern auch von ihrer Tour im November und Dezember.

Foto: (c) Christoph Köstlin