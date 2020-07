Lotte: Zurück im Studio

Fleißig, fleißig, fleißig – nachdem sich Lotte eine kurze Auszeit am Meer gegönnt hat, ist sie jetzt wieder zurück und am Musikmachen dran. Das geht aus ihrem aktuellen „Instagram“-Eintrag hervor.

In ihrer Story postete Lotte nämlich einen Clip, der sie beim Einsingen im Studio zeigt und ein Video, in dem gerade ihr neuer Song am Computer produziert wird, natürlich alles ohne Ton.

Erst vor kurzem hat Lotte ihre neueste Single „Mehr davon“ veröffentlicht.

Foto: (c) Christoph Köstlin