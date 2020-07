Luca Hänni: Ist er jetzt mit Christina Luft zusammen?

Seit der vergangenen Staffel von „Let’s Dance“ halten sich die Gerüchte hartnäckig, Luca Hänni sei mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft zusammen.

Im „Schweizer Fernsehen“ wurde der 25-Jährige kürzlich ganz direkt gefragt, ob er nicht etwas mitzuteilen hätte und ob er mit Christina zusammen sei. Darauf antwortete der Schweizer lachend: „Ich werde gar nix klarstellen und wollte das eigentlich gar nicht thematisieren. Aber es stand ja auch überall, ich wäre umgezogen. Ich bin nicht umgezogen, ich wohne immer noch im gleichen Ort.“ Über Christina sagte er noch: „Ich sage so viel: Wir verstehen uns einfach gut. Nach ‚Let’s Dance‘ habe ich sie gefragt, ob sie in dem Video mitmachen will. Wir haben ja drei Monate zusammen getanzt und die Chemie hat gestimmt – und klar dann machen wir das zusammen.“

Naja, ein Dementi klingt wohl. Aber solange Luca Hänni schweigt und nichts verrät, werden wir uns wohl noch gedulden müssen.

Foto via BANG Showbiz