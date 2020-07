Luca Hänni: Zum Knutschen in die Berge

Luca Hänni und seine Freundin Christina Luft schweben im siebten Himmel.

Die Turteltäubchen machen gerade Urlaub in den Bergen, und klar, da kommt es ab und zu natürlich auch zu einer Knutsch-Pause. Ein Beweisfoto postete die Tänzerin auf ihrem „Instagram“-Kanal. Dazu schrieb sie: „Simple“, was so viel heißt wie „einfach“. Aber viele Worte sind zu so einem Foto sowieso nicht nötig, das Glück steht ihnen ins Gesicht geschrieben.

Das Paar hat sich bei „Let’s Dance“ kennengelernt. Christina war die Tanzpartnerin von Luca Hänni.

Foto: (c) Universal Music / Nicolaj Georgiew