Machine Gun Kelly, Megan Fox und ihr erstes Pärchen-Spiegel-Selfie

Da ist es ja endlich, das erste Pärchen-Spiegel-Selfie von Machine Gun Kelly und Megan Fox.

Der Musiker postete via „Instagram“ den ersten ultimativen Liebesbeweis der beiden frischverliebten Turteltäubchen. Er schrieb dazu: „Ich habe eine Ewigkeit gewartet, um dich wiederzufinden.“ Und was man findet, darf man bekanntlich auch behalten. Dass das ganz in Kellys Sinne ist, beweist seine linke Hand. Die hat er für das Selfie extra auf dem Hinterteil der Schauspielerin platziert.

Megan Fox hat erst vor wenigen Wochen ihre Ehe mit Brian Austin Green beendet.

Foto: (c) PR Photos