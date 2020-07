Madonna: 1 Million Dollar Strafe wegen LGBTQ+-Rede

Da ist Madonna dem russischen Staat noch eine ganz schöne Summe schuldig. Weil die Sängerin sich 2012 bei ihrem Tourbesuch in Russland offen für die Rechte von Homosexuellen und Transsexuellen einsetzte, forderte die Regierung von Putin eine Strafzahlung von ihr in Höhe von einer Million Dollar. Das enthüllte die Queen of Pop jetzt auf „Twitter“.

Neben einem Video, der ihre damalige Rede zeigte, schrieb sie: „Ich habe diese Rede bei einem Konzert in St. Petersburg vor acht Jahren gehalten. Ich wurde von der Regierung zu einer Geldstrafe von einer Million US-Dollar verurteilt, weil ich die Gay-Community unterstützt habe.“ Und auf dieses Geld kann Russland offenbar noch lange warten, denn Madonna fügte hinzu: „Ich habe nie bezahlt. #freedomofspeech.“

Madonna ist übrigens immer an vorderster Front dabei, wenn es darum geht, sich gegen Rassismus stark zu machen.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos