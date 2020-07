Madonna: Halbnackt mit Krücke

Wer sagt, dass man ab einem gewissen Alter keine freizügigen Fotos mehr im Netz posten sollte? Madonna ganz sicher nicht. Mit ihren 61 Jahren sorgt sie mit einem neuen Post auf „Instagram“ mal wieder für Gesprächsstoff.

Die Queen of Pop veröffentlichte ein Spiegel-Selfie, auf dem sie mit nichts weiter als einem schwarzen Slip und einem grünen Hut bekleidet ist. In diesem freizügigen Look lehnt sie sich lässig auf einen Krückstock. Dazu schrieb sie: „Jeder braucht eine Krücke.“ Seit einer Verletzung im März, ist eine Krücke ein steter Begleiter der Sängerin.

Die meisten ihrer User finden es toll. Einer schrieb: „Immer noch ein Hottie“, ein anderer kommentierte den Post mit den Worten: „Das ist Madonna. Liebe es oder nicht.“ Ein Nutzer zeigte sich weniger begeistert und schrieb: „Mach das nie wieder. Du bist zu alt dafür.“

Foto: (c) STPR / PR Photos