Madonna: „Schafft diesen Teufel aus dem Weißen Haus!“

Madonna hat die Schnauze voll von Donald Trump.

Die Queen of Pop ist alles andere als ein Fan des US-Präsidenten – und das machte sie jetzt via „Instagram“ einmal mehr deutlich. Sie postete einen Ausschnitt einer Nachrichtensendung, der zeigt, wie Polizisten gewaltsam gegen Demonstranten vorgehen. Madonna schrieb dazu: „Trump verwandelt dieses Land in eine Diktatur. Er lässt unsere schlimmsten Albträume wahrwerden.“ Merklich aufgebracht, forderte sie: „Schafft diesen Teufel aus dem Weißen Haus!“

Übrigens: Madonna ging vor einigen Wochen auf die Straße, um mit Millionen anderen Amerikanern gegen Rassismus zu demonstrieren.

