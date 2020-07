„Mando Diao“: „Es ist ein bisschen wie eine Beziehung ohne Sex“

Wie alle anderen Musikbands auch leiden auch „Mando Diao“ unter den Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Im Interview mit „laut.de“ verrieten Björn und Carl-Johann wie es ihnen aktuell geht. Björn sagte: „Wir sind gerade im Studio und arbeiten an neuen Songs, insgesamt also gut.“ Natürlich fehlen ihnen aber die Konzerte. Carl-Johan sagte dazu lachend: „Ja, es ist ein bisschen wie in einer Beziehung zu sein, in der man keinen Sex hat.“ Björn fügte hinzu: „Aber es ist eine gute Therapie, hier im Studio zu sein. Wahrscheinlich werden wir einfach weiter aufnehmen, bis 2020 vorbei ist. Und danach können wir hoffentlich wieder auf Tour gehen.“

Am 17. Juli kam übrigens das neue Album „All The People“ von „Mando Diao“ raus.

Foto: (c) Charli Ljung / BGM