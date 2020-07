„Mando Diao“: „Es ist ganz schön scheiße, was wir hier machen“

Wie viele Band vermissen auch „Mando Diao“ das Tourleben.

Im Interview mit „laut.de“ verriet Carl-Johan, was ihnen am meisten fehlt. Er sagte: „Das Publikum. Ich meine, es macht immer viel Spaß, Backstage abzuhängen, ein bisschen was zu trinken und Freunde zu treffen. Danach geht man noch in einen Club… Socializing. Es ist ganz schön scheiße gerade, was wir hier machen, wir treffen niemanden. Es gibt nichts zu tun, wir umarmen uns nicht, in Deutschland habt ihr sogar Gesichtsmasken. Es ist echt blöd gerade. Wir erschaffen da eine ziemlich schlechte Gesellschaft.“

Letzte Woche (17.07.) haben „Mando Diao“ übrigens ihre neue EP „All The People“ auf den Markt gebracht.

