„Mando Diao“: Texte sollen ehrlich sein und von Herzen kommen

Eben erst haben „Mando Diao“ ihre EP „All The People“ rausgebracht, schon arbeiten die Jungs an neuer Musik.

Im Interview mit „laut.de“ verriet Björn, ob es ihnen leichter fällt, Songs auf Englisch oder Schwedisch zu schreiben. Er sagte: „Wenn wir anfangen Songs zu schreiben und das Gefühl haben, dass es sehr herausfordernd wird, dann hören wir auf. Aber wenn ein Song einfach so kommt, dann fühlt es sich gar nicht hart an, dann fließt es einfach. Manchmal ist man einfach in der Zone und es zählt nichts anderes. Dann ist es einfach Songs zu schreiben. Der Unterschied zwischen Schwedisch und Englisch ist, dass Englisch nicht unsere Muttersprache ist. Deswegen fühlt es sich manchmal theatralischer an, als würde man als Alter Ego schreiben.“ Weiter sagte er: „Englischsprachige Songwriter wie Neil Young oder John Lennon, deren Texte kommen von Herzen, die sind ehrlich. Annähernd solche Texte zu schreiben, das ist unser Ziel.“

Carl-Johan sagte im Interview dazu: „Das ist das Schwierigste daran, auf Englisch zu schreiben. Dass es sich trotzdem ehrlich anfühlt. Es ist echt nicht leicht, in einer Fremdsprache zu texten und trotzdem authentisch zu wirken. Aber diesmal fühlt es sich wirklich sehr down to earth an.“

Foto: (c) Charli Ljung / BGM