„Mando Diao“ und der Sound von „All The People“

Letzte Woche (17.07.) haben „Mando Diao“ ihr neues Album „All The People“ auf den Markt gebracht.

Warum die Songs sowohl roh, als auch charmant klingen, das verriet Björn im Interview mit „laut.de“. Er sagte: „Wir haben viel geredet, darüber, wie wir die Songs aufnehmen. Gerade nehmen wir so auf wie in den 50ern. Wir haben das auf dem schwedischen Album [„I Solnedgangen“] gemacht und jetzt auch bei der EP. Wir hängen ein Mikro unter das Dach in der alten Kirche, in der wir aufnehmen. Die haben wir zu einem Studio umgebaut. Dadurch wird alles sehr organisch, weil wir alles live einspielen.“

Im Interview erklärte Carl-Johan, wer sie für die Songs inspiriert hat: „Sweet soul music!“ Björn fügte hinzu: „Die Soul-Musik, die von ‚Staxx‘ und ‚Motown‘ veröffentlicht wurde, war immer wichtig für uns. Das ist Musik, zu der wir immer wieder zurückkommen und die wir viel hören.“

Foto: (c) Charli Ljung / BGM