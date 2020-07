Maria Mena: „Fuck You an all diejenigen, die Lügen der Wahrheit vorziehen“

Mit ihrer aktuellen Single „Lies (They Never Leave Their Wives)“ stellt Maria Mena klar, sie schluckt die Lügen nicht. Seit Ende letzter Woche (26.06.) ist der Song zu haben, mit dem sie ihre Scheidung verarbeitet.

Die Sängerin selbst erklärte laut „Sony Music“ dazu: „Es geht mir aktuell sehr gut und ich denke, der Song spricht für sich selbst. Aber ja, es ist ein ‘Fuck You’ an all diejenigen, die die Lügen der Wahrheit vorziehen. Macht nur weiter so, lebt eure Lüge. Ich werde weiterhin meine Wahrheit leben.“

„Lies (They Never Leave Their Wives)“ ist übrigens die Nachfolge-Single von “Not Ok”, die Maria Mena im April veröffentlichte.

Foto: (c) Sony Music