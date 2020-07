Mark Forster stellt sich den Fragen seiner Fans

„Instagram“-Fragerunden sind inzwischen ein beliebtes Mittel, um Fans eine Freude zu machen. Klar, schließlich enthüllen die Stars dabei meist ein paar private Informationen. Einer, der das jetzt unter Beweis gestellt hat, ist Mark Forster. Der Pfälzer gab ein paar Einblicke in sein Leben. Unter anderem verriet er, dass Rumänien, das schönste Land ist, das er je bereist hat. Und als ein besonders aufmerksamer Fan wissen wollte, ob er auf den aktuellen Bildern, eine neue Brille trage, antwortete er: „Ich habe ein paar davon.“ Das nennt man dann wohl Weitblick.

Forster blickte mit seinen Fans aber auch weit zurück: in seine Schulzeit. Der 37-jährige Sänger belegte in der Oberstrufe drei Leistungskurse, und zwar Deutsch, Englisch und Geschichte. Scheinbar mit Erfolg, Forster hat nämlich ein Abitur in der Tasche.

Übrigens: Der Musiker hat seine Live-Tour um ein Jahr verschoben.

Foto: (c) MG RTL D / Robert Grischek