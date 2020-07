Matthew Perry: Keiner will seine Luxuswohnung

Schon seit August 2019 versucht „Friends“-Star Matthew Perry sein Luxusappartement in Los Angeles für 35 Millionen Dollar zu veräußern. Wie „blick.ch“ berichtet, fand sich bisher aber leider niemand, der die Immobilie für den horrenden Preis haben möchte. Deshalb setzte der Schauspieler den Preis auf den Schnäppchenbetrag von 27 Millionen herunter.

Der 50-Jährige hat sich die 930 Quadratmeter große Wohnung im noblen „The Century“-Hochhaus in der Ecke von Beverly Hills 2017 für 20 Millionen Dollar gekauft. Sie besteht aus vier Schlafzimmern und erstreckt sich über den gesamten 4. Stock. Von den insgesamt vier Balkonen aus, kann man einen 360 Grad Panorama-Blick vom Pazifik bis Downtown genießen. Die Innenausstattung hat der Schauspieler selbst gestaltet, sie beinhaltet auch einen Batman-Raum.

Matthew Perry hat übrigens nie in dieser Luxuswohnung gelebt. Er besitzt eine Villa in Malibu und hat seinen Zweitwohnsitz in New York.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos