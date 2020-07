Matthias Schweighöfer: Neues Album im August!

Matthias Schweighöfer ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker. Am 28. August kommt sein zweites Studioalbum „Hobby“ raus, vorab gibt’s jetzt schon die Single „Lauf“. Für Schweighöfer selbst ist der Song eine Art Selbstreflexion.

Er sagte im Interview mit der „Bild“: „Als Getriebener fühle ich mich nicht, nein. Aber ich bin immer auf der Suche, das schon. Ich bin einfach neugierig – das gefällt mir. Es gibt so viel zu sehen, so viel zu entdecken.“ Als Musiker ist der 39-Jährige ein anderer, als als Schauspieler. Er sagte weiter: „Ja, in der Musik zeige ich mich anders. Ich versuche das zumindest. Ich spiele da ja auch keine Rolle. Sondern mache Musik.“

Er erklärte auch, welche Ziele er mit seiner Musik verfolgt: „Das Ziel meiner Musik ist es, die Leute glücklich zu machen. Ich will ein paar gute Sätze singen, über die man nachdenken und über die man diskutieren kann. Ich freue mich, wenn sie meine Gedanken auf ihr eigenes Leben anwenden können. Meine Musik soll die Leute inspirieren und unterhalten. Und klar – Rock am Ring wäre schön. Aber ein kleiner ausverkaufter Club wäre auch toll.“

Foto: (c) PGM / David Daub