Max Herre: Stolz auf Joy Denalane

Max Herre ist wahnsinnig stolz auf seine Liebste Joy Denalane. Die Sängerin hat nämlich für den 04. September ihr neues Album „Let Yourself Be Loved“ angekündigt.

Auf „Instagram” teilte Herre das Cover der Platte und schrieb dazu: „Joy, Joy, Joy, Joy. Du hast ein so wunderschönes Album gemacht. So soulful, so kraftvoll, so heilend. Ich bin so stolz auf dich! Und du released auf ‚Motown‘. Was für ein Traum und was für eine Reise die letzten 20 Jahre plus… und du fängst erst an… Ich liebe dich, dein Maxi.“

Joy Denalane hat übrigens zuletzt im März 2017 ihr letztes Album „Gleisdreieck“ veröffentlicht.

Foto: (c) Robbie Lawrence / Universal Music