Mel Gibson: Krankenhausaufenthalt nach Corona-Infektion

Mel Gibson wurde im April positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichtet unter anderem das US-Magazin „People“.

Dem Bericht zufolge befand sich der Schauspieler eine Woche in einem Krankenhaus in Los Angeles. In dem Artikel heißt es: „Er wurde während seines Krankenhausaufenthaltes mit dem Medikament Remdesivir behandelt und wurde seitdem zahlreiche Male negativ sowie positiv auf die Antikörper getestet.“

Inzwischen hat sich der „Braveheart“-Star offenbar wieder vollständig erholt.

