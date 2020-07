Melanie C: „Ich vereine viele Persönlichkeiten in mir“

Das kommende Album von Melanie C trägt ihren Namen als Titel, die erste Single daraus heißt „Who I Am“, doch wer ist Melanie Chisholm eigentlich privat?

Diese Frage beantwortete die 46-Jährige im Interview mit der „Gala“. Sie sagte: „Ich bin nicht eine Person. Ich habe gemerkt, dass ich viele Persönlichkeiten in mir vereine. Ich hatte diese Erkenntnis, als ich letztes Jahr mit den ‚Spice Girls‘ auf der Bühne stand und nervös war, wieder in die Rolle der ‚Sporty Spice‘ zu schlüpfen. Dann wurde mir klar: Ich werde nicht zu ihr, ich bin sie! Ob Mel C., Melanie Chisholm, ‚Sporty Spice‘, Mama oder Freundin: Ich vereine all diese Persönlichkeiten in mir.“

Übrigens: Ihr kommendes Album erscheint am 02. Oktober.

