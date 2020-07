Melanie C: „Ich war oft die Friedenshüterin“

In ihrer Zeit bei den „Spice Girls“ wurde Melanie C von Außenstehenden immer als „Sporty Spice“ bezeichnet.

Im Interview mit „noizz“ verriet die 46-Jährige, welche Rolle sie innerhalb der Band hatte. Dazu sagte sie: „Ich wäre wahrscheinlich ‚Diplomatic Spice‘. Ich war oft die Friedenshüterin. Ich bin einer dieser Menschen, die immer auch die andere Seite sehen kann. Aber ich bin im Herzen immer sporty – nur wahrscheinlich softer und sanfter als die meisten Leute denken. Ich habe vielleicht etwas experimentiert, mit Mode, mit Musik, vielleicht sogar mit meiner Persönlichkeit – aber am Ende des Tages bin ich sporty. Davor gibt es einfach kein Entkommen.“

Als kleinen Vorgeschmack auf ihr bald kommendes Album hat Melanie C bereits zwei Singles veröffentlicht: „Who I Am“ und „Blame It On Me“.

