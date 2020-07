Melanie C: Neues Album in den Starlöchern

Bald soll das neue Album von Melanie C erscheinen. Seit ihrer letzten Platte „Versions of Me“ sind fast vier Jahre vergangen.

Im Interview mit „noizz“ sagte die 46-Jährige: „Ich weiß, die Zeit vergeht so schnell! Ich glaube, ein Grund ist, dass ich zuletzt zwei wunderbare Sommer hatte, in denen ich mit ‚Versions of Me‘ live aufgetreten bin. Danach habe ich dann angefangen an einem neuen Album zu arbeiten – aber dann kam die Spice Girls-Tour. Ich wusste, dass ich während der Proben mit den Girls keine Zeit für etwas anderes haben würde.“ Weiter fuhr sie fort: „Letztes Jahr war unglaublich: Ich war mit den Girls auf Tour und ich bin mit ‚Sink the Pink‘ [ist ein Londoner LGBTQ+ Kollektiv] auf Pride-Festivals weltweit aufgetreten. Als das alles vorbei war und ich wieder in UK war, habe ich dann die Arbeit am Album wieder aufgenommen.“

Als kleinen Vorgeschmack auf ihr neues Album hat Melanie C bereits zwei Singles veröffentlicht: „Who I Am“ und „Blame It On Me“. Letzteres ist ein Disco-House-Song, in dem Melanie über die Überwindung einer toxischen Beziehung singt – den Megastar im Videospielstil als eine Art Kampfsport-Superheldin. Auf die Frage welche Superheldin sie gerne wäre, sagte die Sängerin: „Da gibt es so viele tolle! Aber aktuell vermisse ich reisen so sehr. Ich bin normalerweise viel unterwegs, selten zu Hause und vermisse mein kleines Mädchen. Teleportation wäre meine Wahl.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos