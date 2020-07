Melanie C: „Social Media sorgt für so viel mehr Druck“

Melanie C ist durch die „Spice Girls“ und ihre Solokarriere schon sehr lange im Musikbusiness erfolgreich.

Im Interview mit „noizz“ verriet die 46-Jährige, ob sie denkt, dass es heute, auch wegen Social Media, schwieriger ist, berühmt zu werden. Dazu sagte die 46-Jährige: „Ich glaube, das ganze Leben ist komplizierter geworden. Social Media sorgt für so viel mehr Druck – nicht nur auf junge Künstler*innen – sondern allgemein auf junge Menschen. Ich bin froh, dass Spice Girls in den 90ern passiert ist – wir hatten zumindest das Gefühl von etwas Privatsphäre.“

Weiter fügte sie hinzu: „Wir hatten unsere Probleme mit Paparazzi und die Klatschpresse war schrecklich damals, aber jetzt fühlt es sich so an, als gäbe es gar kein Entkommen mehr. Jeder hat ein Handy in der Tasche mit einer guten Kamera. Ich glaube, der Druck den Künstler spüren, ihr Privatleben möglichst öffentlich zu machen und möglichst aktiv auf Social Media zu sein, ist sehr stark.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos