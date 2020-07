Melanie C und das Vertrauen in sich selbst

Melanie C ist immer offen mit ihren vergangenen Kämpfen mit ihrer psychischen Gesundheit umgegangen.

Im Interview mit „noizz“ verriet die 46-Jährige, wie sie jetzt zum Punkt der Selbstakzeptanz und Selbstliebe gekommen ist: „Es hat Zeit gebraucht. Das Positive an den dunklen Zeiten, während derer ich mit Depression, Essstörung und Anxiety kämpfen musste, ist, dass ich irgendwann an einem Punkt ankam, an dem ich professionelle Hilfe brauchte. Das hat mir das Werkzeug gegeben, das ich brauchte, um über mich selbst zu lernen und auf mich aufzupassen. Dann wurde ich älter, wurde Mutter und hatte viele tolle Erlebnisse … es ist eine Reise. Das Leben ist nie perfekt, es gibt immer knifflige Dinge, die es zu überwinden gilt. Vertrauen in sich selbst haben zu können – auch wenn man sich manchmal mies fühlt – hilft durch all die Schwierigkeiten zu kommen, die einem in den Weg gelegt werden.“

Bald soll übrigens das neue Album von Melanie C erscheinen. Zwei Vorab-Singles sind bereits draußen: „Who I Am“ und „Blame It On Me“.

Foto: (c) Away! / PR Photos