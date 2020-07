Melanie C und ihre innere „Sporty Spice“

Das kommende Album von Melanie C wurde viel von ihrer inneren „Sporty Spice“ beeinflusst.

Dem „Daily Star“ erklärte die Sängerin dazu: „Ich hatte diesen Song über die ‚Spice Girls‘-Shows, in dem ich nervös war, wieder ‚Sporty Spice‘ zu sein. Aber diese [‚Spice Girls‘-] Songs während der Probe zu singen, hat mich erkennen lassen, dass sie in mir drinnen ist. Es hat mich über mein Leben reflektieren lassen und es durchdringt dieses Album. Ich wollte ein Album machen, das dies anerkennt. Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit war, alles an mir – ‚Sporty‘, Melanie, Mutter, Freundin, Putzfrau, Köchin, Therapeutin – anzuerkennen. Und ich wollte, dass es ermutigend und spaßig ist.“

Als kleinen Vorgeschmack auf ihr neues Album hat Melanie C bereits zwei Singles veröffentlicht: „Who I Am“ und „Blame It On Me“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos