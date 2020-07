Melanie C und ihre Verbindung zu Billie Eilish

Melanie C fühlt sich tief verbunden mit Billie Eilish. Eilish sagte kürzlich in einem Interview, die Sängerin habe ihr viel beigebracht, unter anderem jeden Augenblick ihres Erfolgs zu genießen.

Auf die Frage, ob die 46-Jährige in der 18-jährigen Eilish viel von sich selbst sieht, sagte Melanie C im Interview mit „noizz“: „Es ist unglaublich, dass sie sich zu Herzen genommen hat, was ich ihr gesagt habe. Ich hatte das Glück, eine ihrer Shows in London sehen zu können, und ich habe direkt eine verrückte Verbindung gespürt. Sie war auf der Bühne, die Show komplett ausverkauft. Es waren überwiegend junge Frauen im Publikum, die nach ihr riefen und jedes Wort mitsangen. Das hat mich an meine Zeit als Spice Girl auf der Bühne erinnert – ich bekomme gerade Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.“

Weiter sagte das „Spice Girl“: „Das ist so selten. Es gibt so viele fantastische Künstlerinnen, aber traditionell kennen wir so eine Art fanatisches Fan-Verhalten von männlichen Künstlern, Boybands – wenn man allein an Beatlemania oder ‚One Direction‘ denkt. Für uns ‚Spice Girls‘ war es deshalb unglaublich, das auch zu haben. Das habe ich dann auch in Billies Publikum gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein tieferes Verständnis habe für die Zeit, die sie gerade durchlebt.“

