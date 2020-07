Melanie C: Warum sie fast mal bei den „Spice Girls“ rausgeflogen ist

Melanie C wäre fast einmal bei den „Spice Girls“ rausgeflogen.

Im Interview mit „noizz“ sagte die 46-Jährige: „Na ja, das sind Geheimnisse der ‚Spice Girls‘ – wovon ich mir sicher bin, dass sie über die Zeit alle ans Licht kommen. Manchmal hatten wir eben Streits. Bei den Brits, ich glaube im Jahr 1996, hatten wir noch nichts veröffentlicht. In der Industrie hatte man von uns gehört, aber die breite Öffentlichkeit wusste nicht, wer wir waren. Wir waren also bei der Preisverleihung und hatten eine tolle Zeit: kostenloser Champagner, saßen neben Lenny Kravitz – es war unglaublich.“ Weiter fuhr sie fort: „Ich glaube, wir waren alle ziemlich betrunken. Ich habe Victoria ein Schimpfwort an den Kopf geworfen und sie war sehr aufgebracht deshalb. Rückblickend ist es so albern, aber mir wurde eine Standpauke gehalten und mir wurde gesagt, sollte so etwas noch einmal vorkommen, bin ich raus. Also fing ich an, mich etwas professioneller in professionellen Umgebungen zu verhalten.“

Bald kommt ein neues Album von Melanie C raus. Als kleinen Vorgeschmack hat sie bereits zwei Singles veröffentlicht: „Who I Am“ und „Blame It On Me“.

