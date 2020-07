Melanie C: „Wir hatten die beste Zeit überhaupt“

Im letzten Jahr traten die „Spice Girls“ nach langer Pause erstmals wieder gemeinsam auf. Wie sich das angefühlt hat, das verriet Melanie C im Interview mit „noizz“. Sie sagte: „Es ist so komisch. Ich war so nervös, weil so viel Zeit vergangen war. Ich meine, wir hatten die Reunion-Tour 2007/08 und dann die Olympischen Spiele 2012 hier in London, aber eine komplette Show – das war lange her. Meine Tochter ist elf Jahre alt und beim letzten Mal war sie noch nicht einmal geboren.“

Weiter sagte die 46-Jährige: „Ich dachte: ‚Haben wir es noch drauf? Wie wird die Chemie zwischen uns sein?‘ Und es war exakt in der Sekunde, in der wir in dem Proberaum ankamen so, als wären wir nie weg gewesen. Es war sogar besser: Der Druck war etwas weg. Wenn man älter ist, lernt man, es mehr zu wertschätzen. Wir hatten die beste Zeit überhaupt.“

Außerdem verriet Melanie C, welches ihre schönste Erinnerung an die Zeit mit den „Spice Girls“-Zeit ist. Sie sagte: „Es gibt so viele! 1996 hatten wir ein unglaubliches Jahr. Wir waren supererfolgreich, sind so viel gereist, haben Zeit in Asien, in Japan und den USA verbracht. (…) Als wir dann für die Brits im Februar 1997 nach Hause kamen, war es wie ein ‚Coming Home‘. (…) Das war so ein Moment, wo wir uns richtig gefeiert fühlten. Nachhausekommen ist einfach etwas Besonderes.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos