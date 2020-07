Metal-Oma rockt zu „Slipknot“ – stilecht im Strickjäckchen

Oma leg die Rheumadecke weg, wir gehen auf ein „Slipknot“-Konzert. Das werden jetzt wohl die wenigsten Enkel zu ihrer Großmutter sagen. Die Musik der Band aus Des Moines ist jetzt eher nichts für rüstige Damen. Es ist laut, heavy, die Shows mit Feuer, Mosh Pits und Schweiß.

Doch eine Metal-Oma hatte sichtlich Spaß bei einem „Slipknot“-Konzert. Sie fiel allein durch ihre stilvolle Strickjacke mit passendem Schal auf, die sie statt einem schwarzen Bandshirt trug. Vorbildlichst trägt die gute Frau einen Gehörschutz und applaudierte mit breitem Grinsen den Klängen der Metaller. Das Video von ihr wurde auf „Reddit“ geteilt und bekam dort schon über 47.000 Upvotes.

In den Kommentaren wird die Metal-Oma gefeiert und viele wünschen sich, im hohen Alter ebenfalls noch so aktiv zu sein. Ganz nach dem Motto: „Wenn ich mal so alt bin…“

Foto: (c) Warner Music / Alexandia Crahan Conway