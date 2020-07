Michael Jackson: Pläne zur Verewigung und Paranoia

Michael Jackson hat vor seinem plötzlichen Ableben 2009 offenbar noch große Pläne gehabt.

Der King of Pop wollte eigentlich verewigt werden. Dazu schrieb er ein geheimes Tagebuch, enthüllte das Buch „Bad: An Unprecedented Investigation into the Michael Jackson Cover-Up“ von Dylan Howard. Darin schrieb Jackson laut dem „Mirror“: „Wenn ich mich nicht auf Film konzentrieren, gibt es keine Verewigung.“ Zudem enthüllt das Tagebuch paranoide Züge des Musikers. Jackson schrieb: „Ich habe Angst, dass jemand versucht mit zu töten. Böse Menschen sind überall. Sie wollen mich zerstören und meine Verlagsgesellschaft übernehmen. Das System will mich für meinen Katalog töten. Ich verkaufe ihn nicht.“

Michael Jackson verstarb am 25. Juni 2009 aufgrund einer Vergiftung.

Foto: (c) Photorazzi