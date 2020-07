Michael Schulte spielt kleine Sommertour

Was wäre der Sommer ohne Live-Musik? Klar, ein Stück weniger Sommer! Und genau das will Michael Schulte verhindern. Deswegen spielt der Sänger eine kleine Sommertour. Wann und wo? Das verkündete Schulte per „Instagram“-Story. Schon am Wochenende (25.07.) ging es mit einem Gig in Lüneburg los, im August folgen dann Auftritte in Bonn und in Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen. Tickets gibt’s auf „eventim.de“ und „vivenu.com“.

Hier die genauen Termine:

25.07. Kultursommer, Lüneburg

12.08. Kulturgarten, Bonn

13.08. Frischluft-Kultur OHZ, Osterholz-Scharmbeck

