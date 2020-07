Michael Schulte zurück bei „The Voice of Germany“

Aktuell laufen die Aufzeichnungen zur neuen Staffel von „The Voice of Germany“. Zur Jury gehören dieses Jahr Mark Forster, Nico Santos, Rea Garvey, Samu Haber, Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß.

Doch auch Michael Schulte wird mit dabei sein, wie er jetzt auf „Instagram“ bekanntgab. Er schrieb: „Freue mich riesig dieses Jahr als Coach der @thevoiceofgermany Comeback Stage mit dabei zu sein! (…) Als Coach der Comeback Stage hole ich nichtgebuzzerte und ausgeschiedene Talente in mein Team, um dann mit den zwei Gewinnern der Comeback Stage in die Liveshows einzusteigen und letztlich natürlich The Voice of Germany 2020 mit #TeamMichael zu gewinnen.“

Die Aufzeichnungen zur Jubiläumsstaffel finden mit rund 100 Zuschauern im Studio sowie unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt.

Foto: (c) Universal Music