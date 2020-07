Michelle Obama startet eigenen Podcast auf „Spotify“

Michelle Obama ist bald mit ihrem eigenen Podcast auf „Spotify“ zu hören. Das teilte der Streamingdienst am Donnerstag (16.07.) bekannt.

Ab dem 29. Juli spricht sie in „The Michelle Obama Podcast“ mit Familie und Freunden über emotionale Themen. Im Zentrum stehen persönliche Gespräche mit Gästen, die sich vor allem um familiäre Beziehungen, Kindererziehung, die Ehe und Gesundheitshemen drehen. Die ehemalige First Lady wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Meine Hoffnung ist, dass die Serie ein Ort sein kann, um bedeutungsvolle Themen zusammen zu entdecken und die vielen Fragen zu sortieren, die wir alle in unserem Leben zu beantworten versuchen.“

Zu den Gästen der 58-Jährigen zählen unter anderem ihre Mutter Marian Robinson, ihr älterer Bruder Craig sowie hochkarätige TV-Gesichter wie zum Beispiel Moderator Conan O’Brien.

