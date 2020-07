Miley Cyrus: Ihre Ex Kaitlynn Carter über „harte“ Trennung

Kaitlynn Carter hat jetzt erzählt, welche Lehren sie aus der Trennung von Miley Cyrus gezogen hat. Die Bloggerin und die Sängerin waren letztes Jahr ein Paar.

Im Gespräch mit Schauspieler Nick Viall in dessen Podcast „The Viall Files“ erzählte Carter: „Was mir über das Dating bewusst geworden ist, ist, dass ich es lieber privat halte.“ Sie habe sich nach der Trennung letzten September geschworen, nie wieder eine Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen und eine Romanze Schritt für Schritt anzugehen. Beide hatten zwar versucht, alles aus den Medien rauszuhalten, das gelang jedoch nicht. Carter sagte weiter: „Aber es war, wie es eben war. Und es ist wirklich hart, eine Trennung im Blickpunkt der Öffentlichkeit durchzustehen.“ Trotzdem könne man daraus auch viel lernen, so Carter, die inzwischen wieder „jemanden kennengelernt“ hat. Details verriet die Bloggerin nicht.

Nach der zerbrochenen Ehe mit Liam Hemsworth und der Liaison und anschließenden Trennung von Kaitlynn Carter ist Miley Cyrus übrigens auch wieder glücklich vergeben – an den Musiker Cody Simpson.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos