Milow: Kurz vor seinem Geburtstag

Milow feiert heute (14.07.) seinen 39. Geburtstag. Deswegen nutzte der Sänger seine letzten Tage als 38-Jähriger, um auf die letzten Jahre in seinem Leben zurückzublicken. Und wie geht das besser, als mit seinem Song „Born in the Eigthies“, in dem er sogar eine Textzeile hat, die lautet: „Eines Tages werde ich aufwachen und 38 sein, die Dinge tun, die ich früher hasste.“

Auf „Instagram“ postete Milow eine Akustikversion dieses Stücks und schrieb dazu: „Vor 15 Jahren, als ich ein Student in Leuven (Belgien) war und den ganzen Tag Songs in meiner Dachgeschosswohnung schrieb, schrieb ich einen Song der über meine Generation reflektiert. Das sollte der Eröffnungssong auf meinem allerersten Studioalbum ‚The Bigger Picture‘ und der Start einer unglaublichen Reise sein. Jetzt, in den letzten Tagen als 38-Jähriger, wollte ich eine Akustikversion von einem meiner Lieblingssongs aufnehmen. (…) Ich bin so dankbar für die letzten 15 Jahren… Und trotz allem, was dieses Jahr gerade in der Welt vor sich geht, fühlt es sich wirklich so an, als ob das Beste noch kommen wird.“

In der letzten Zeit hat Milow übrigens ein paar Akustikkonzerte von zuhause aus gegeben.

Foto: (c) Kevin Zacher / Universal Music