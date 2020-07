Milow: Quarantäne fast vorbei

Milow ist seit kurzem wieder in seiner Heimat Belgien und die vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne hat der Sänger auch schon fast hinter sich gebracht. Auf „Instagram“ schrieb er dazu: „Nachdem ich von den USA nach Europa gereist bin, habe ich in eine 14-tägige Quarantäne begeben und ich bin so glücklich, dass ich immer noch gesund bin und dass ich fast schon wieder nach draußen gehen kann.“

Doch das ist nicht das einzige, was den Belgier Freude bereitet. Weiter schrieb er: „Es ist so großartig, dass ich herausgefunden habe, dass ‚Whatever It Takes‘ in den letzten Wochen in den Top Ten in den Radios in Deutschland und Belgien war und es langsam aber sich auch in den österreichischen und Schweizer Radios größer wird. Könnte mich nicht mehr über dieses großartige Feedback freuen.“

Milow ist übrigens neulich erst 39 Jahre alt geworden.

Foto: (c) Brantley Gutierrez