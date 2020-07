Milow: Wieder Zuhause

Milow ist endlich wieder in der Heimat.

Der belgische Sänger steckte aufgrund der Coronavirus-Pandemie in Los Angeles fest, doch jetzt hat er es endlich geschafft, nach Hause zu fliegen. Neben einem Selfie schrieb er auf „Instagram“: „Immer noch ein bisschen müde von dem Jetlag, aber ich bin das erste Mal seit Anfang März wieder in Belgien! Fühlt sich großartig an, zurück zu sein.“

Seinen 39. Geburtstag hat Milow deswegen auch in Los Angeles feiern müssen.

Foto: (c) Kevin Zacher / Universal Music